Z vinilno ploščo Vse je isto obujen spomin na punk band Kuzle

Ljubljana, 26. septembra - Izšla je dvojna vinilna plošča Vse je isto, s katero so pri založbi Dallas obudili spomin na enega slovenskih punk bandov Kuzle. Plošča združuje albuma Še pomnite tovariši in Arhiv ter redko ali še ne slišan material iz njihovega kratkega obdobja delovanja v začetku 80. let preteklega stoletja.