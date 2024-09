Slatinska občina se pripravlja na gradnjo kanalizacije v Spodnjem Sečovu in Tuncovcu

Rogaška Slatina, 29. septembra - Občina Rogaška Slatina bo v prvi polovici prihodnjega leta začela gradnjo kanalizacije v naselju Spodnje Sečovo in Tuncovec. Vrednost projekta, vključno s projektno dokumentacijo in nadzorom, znaša nekaj več kot dva milijona evrov, so za STA povedali na občini. Od tega je za izvedbo del iz načrta razvojnih programov predvidenih 1,85 milijona evrov.