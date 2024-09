V galeriji Fotografija razstava oglaševalskih projektov Karpa Godine

Ljubljana, 26. septembra - V galeriji Fotografija v Centru Rog bodo danes odprli razstavo oglaševalskih projektov filmskega ustvarjalca Karpa Godine. Razstava Ko je šla svoboda čez rob bo predstavila oglase, ki jih je posnel v času, ko so v tem prostoru nastajala ekonomsko propagandna sporočila s povsem novim jezikom. Gre za čas poznih 60. in 70. let preteklega stoletja.