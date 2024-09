83-letnica na klancu zapeljala v drevo in umrla

Novo mesto, 26. septembra - Na cesti med Velikim Slatnikom in Hrušico pri Novem mestu se je v sredo okoli 13. ure zgodila prometna nesreča, v kateri je umrla 83-letna voznica. Ta je z osebnim avtomobilom peljala po klancu navzgor, v ovinku izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in trčila v drevo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.