Singapur, 26. septembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale in izgubile del dobička, ki so ga ustvarile v preteklih dnevih. Navzdol jih je potisnila novica, da namerava največja izvoznica Savdska Arabija v pripravah na povečanje proizvodnje opustiti ciljno ceno surove nafte.