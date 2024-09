ZDA, EU in devet držav pozvalo k 21-dnevnemu premirju v Libanonu

New York, 26. septembra - ZDA, EU ter Avstralija, Kanada, Francija, Nemčija, Italija, Japonska, Savdska Arabija, Združeni arabski emirati in Katar so v sredo pozno zvečer objavili skupen poziv za 21-dnevno prekinitev ognja na meji med Izraelom in Libanonom. Izrael in Libanon pozivajo, naj nemudoma sprejmeta to premirje, je sporočila Bela hiša.