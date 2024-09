Joe in Jill Biden priredila tradicionalni sprejem za voditelje držav članic ZN

New York, 26. septembra - Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama Jill Biden sta v sredo zvečer v Metropolitanskem muzeju pri Centralnem parku v New Yorku priredila tradicionalni sprejem za vodje delegacij na zasedanju Generalne skupščine ZN in spremljevalce. Sprejema sta se udeležila tudi premier Robert Golob in Tina Gaber.