Afriške države si želijo enakopravne obravnave na svetovnem odru

New York, 26. septembra - Afriške države si želijo, da se jih obravnava kot enakovredne partnerke na globalnem odru, ne pa le kot nepomembne prejemnice pomoči, je v nadaljevanju splošne razprave svetovnih voditeljev ob začetku 79. zasedanja Generalne skupščine ZN dejal predsednik Gane Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Zavzel se je za reformo VS ZN, ki bi to odrazila.