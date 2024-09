Vlada danes tudi o novem plačnem zakonu za javni sektor

Ljubljana, 26. septembra - Vlada bo danes obravnavala predlog zakona o skupnih temeljih sistema plač v javnem sektorju. Zakon so v pogajanjih med vlado in sindikati skoraj v celoti uskladili ter v torek podpisali izjavo o stopnji usklajenosti. Za dosego cilja, ki je vstop v prenovljen plačni sistem s 1. januarjem 2025, pa vlado in sindikate čaka še kar nekaj dela.