Rusija poroča o napredku kopenske ofenzive na vzhodu Ukrajine

Moskva/Kijev, 25. septembra - Ruske sile so danes po lastnih navedbah zasedle vasi Gostre in Grigorivka v regiji Doneck ter v napadih v regijah Zaporožje in Doneck ubile najmanj tri osebe in jih 26 ranile. Intenzivni spopadi potekajo tudi za mesto Vugledar na jugu regije. Medtem je bilo v ukrajinskih zračnih napadih na rusko mesto in regijo Belgorod ranjenih pet ljudi.