Slovenija Izrael pozvala k takojšnji prekinitvi ognja in spoštovanju resolucij ZN

Ljubljana, 25. septembra - Zunanje ministrstvo je ob stopnjevanju izraelskih napadov na Libanon in Sirijo, ki zahtevajo številne civilne žrtve in vodijo v stopnjevanje napetosti na Bližnjem vzhodu, izraelskega veleposlanika povabilo na pogovor. Slovenija je Izrael pozvala k takojšnji prekinitvi ognja in spoštovanju resolucij Varnostnega sveta ZN, so sporočili z ministrstva.