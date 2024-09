Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (25. 9.)

Ljubljana, 25. septembra - Agenciji Ansa in APA sta med drugim poročali o aferi ministrice Emilije Stojmenove Duh. Ansa je poročala tudi o določitvi nove slovenske plačne lestvice in podpisu izjave o tem, o vzdržanju Slovenije na glasovanju o upravljanju volka in o aretacijah tržaške mejne policije na meji s Slovenijo.