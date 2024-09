Zvišanje plač v javnem sektorju po dogovoru vlade in sindikatov postopno od leta 2025 do 2028

Ljubljana, 25. septembra - Predlog novega plačnega zakona, o katerem so predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja podpisali izjavo o usklajenosti, določa novo plačno lestvico. Razlika med plačnimi razredi bo namesto sedanjih štirih tri odstotke. Zvišanja plač bodo različna, uveljavila pa bi se postopoma od 1. januarja 2025 do 1. januarja 2028.