Plesna zveza Slovenije slovesno obeležila 70-letnico delovanja

Podčetrtek, 25. septembra - Plesna zveza Slovenije letos praznuje 70. obletnico delovanja. Visok jubilej so obeležili na osrednji prireditvi, ki so jo nocoj pripravili v športni dvorani v Podčetrtku. Na prireditvi so se z besedo, sliko in nastopi sprehodili skozi bogato zgodovino, vse od nastanka Plesne zveze Slovenije 13. novembra 1954 do danes.