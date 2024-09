Ob dnevu slovenskih lekarn o zdravljenju s tarčnimi zdravili

Ljubljana, 26. septembra - Slovensko farmacevtsko društvo in Lekarniška zbornica Slovenije danes organizirata 20. dan slovenskih lekarn. Letos posebej izpostavljajo zdravljenje s tarčnimi zdravili, ki omogočajo bolj natančno in selektivno zdravljenje tudi najtežjih bolezni. V sporočilu za javnost so zapisali, da gre za nov in sodoben pristop k zdravljenju bolezni.