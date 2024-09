Vreme: Zvečer in ponoči delna zjasnitev

Ljubljana, 25. septembra - Zvečer in ponoči se bo delno zjasnilo. V četrtek zjutraj bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo ostalo na vzhodu države. Veter južnih smeri se bo krepil. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.