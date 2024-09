Generalni direktor policije v Haagu tudi o zakonitem dostopu do podatkov

Haag, 25. septembra - Generalni direktor policije Senad Jušić se je v Haagu udeležil konvencije evropskih policijskih šefov, kjer so med drugim razpravljali o zakonitem dostopu do podatkov. Ključni izziv, s katerim se soočajo organi kazenskega pregona, je zagotavljanje zakonitega dostopa do podatkov, je poudaril Jušić, so sporočili z Generalne policijske uprave.