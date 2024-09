Newyorške borze uvodoma blizu izhodišč

New York, 25. septembra - Indeksi na newyorških borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo blizu izhodišč in s tem rekordnih vrednosti. Vlagatelji preučujejo nove ukrepe Pekinga za spodbujanje gospodarstva in trga dela, čakajo pa tudi petkovo objavo o inflaciji, merjeno z indeksom PCE, na katero se najraje naslanja ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed).