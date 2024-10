Štokelj za STA: Teša še ne zapiramo

pogovarjal se je Jure Bernard

Ljubljana, 1. oktobra - Teš in Premogovnik Velenje bosta obratovala tudi v prihodnjih letih. Glavni namen bo proizvodnja toplote, bo pa Teš proizvajal tudi elektriko in jo prodajal na trgu. Odpuščanja zaradi drugačnega režima niso predvidena, bo pa del premogovnika šel v zapiranje, je STA povedal generalni direktor HSE Tomaž Štokelj. Kako dolgo bo to obdobje, še ni znano.