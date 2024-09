Na mariborskem zavodu za zaposlovanje se je prvič sestal svet partnerjev

Maribor, 25. septembra - Na mariborski območni enoti zavoda za zaposlovanje je zasedal novoustanovljeni sveta partnerjev, v katerem so predstavniki mariborske občine, regijskega gospodarstva in obrti, univerze ter regionalne razvojne agencije, centra za socialno delo, sindikatov in še nekaterih inštitucij. Namen ustanovitve je izmenjava pomembnih informacij za trg dela.