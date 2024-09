Vlada in sindikati s podpisom potrdili usklajenost sistemskega plačnega zakona

Ljubljana, 25. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga novega plačnega zakona, s katerim bi določili temeljna pravila na področju plač od 1. januarja 2025. Pogajalcem vlade in sindikatov je zakon uspelo uskladiti z izjemo enega člena, k današnjemu podpisu izjave pa je pristopilo 30 od 46 reprezentativnih sindikatov.