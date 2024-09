Zaključena obnova treh zmagovalk akcije Naj planinska pot

Ljubljana, 25. septembra - V sklopu akcije Naj planinska pot so markacisti konec poletja s podporo Zavarovalnice Triglav obnovili lansko zmagovalko, to je pot s Kamniškega sedla do Brane in Planjave, ter prvo- in drugouvrščeni naj planinski poti po letošnjem izboru, to sta Koželjeva pot ob Kamniški Bistrici in pot Jama Topla-Mala Peca na Koroškem.