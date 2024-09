V Narodni galeriji na ogled slika Mateja Sternena Pri šivanju

Ljubljana, 25. septembra - V stalni zbirki Narodne galerije je odslej na ogled slika Mateja Sternena Pri šivanju. Kot so sporočili, je slika v Narodno galerijo prišla iz zbirke umetnin farmacevtske družbe Lek d.d. in bo do odpoklica na ogled širši javnosti. Razstavljena je v novem krilu galerije, kjer je med drugim na ogled tudi Sternenova slika Rdeči parazol.