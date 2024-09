Tudi letos kampanja za spodbujanje uporabe lesa

Ljubljana, 25. septembra - Z namenom ozaveščanja javnosti, da je bivanje z lesom zdravo za človeka, okolju prijazno in energetsko učinkovito, sta Javna agencija Spirit Slovenija in ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport tudi letos pripravila vrsto aktivnosti. Med njimi so oglaševalska kampanja, televizijske oddaje in dva dokumentarna filma.