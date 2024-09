Novi francoski notranji minister napovedal strožje ukrepanje glede migracij

Pariz, 25. septembra - Novi francoski notranji minister Bruno Retailleau je napovedal strožja pravila za zmanjšanje nezakonitih migracij in povečanje izgonov, poročajo francoski mediji. Do njegove napovedi prihaja po umoru študentke v Parizu, ki naj bi ga zagrešil maroški državljan. Retailleau je obsodil umor in obljubil ukrepanje.