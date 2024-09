Starejših v Sloveniji dvakrat toliko kot leta 1991

Ljubljana, 25. septembra - V Sloveniji je starejših dvakrat toliko kot leta 1991. So manj izobraženi od povprečja, delovno aktivnih pa jih je bilo lani 13.900, med njimi več kot dve tretjini moških in manj kot tretjina žensk. Vse pogosteje uporabljajo internet in mobilni telefon, je državni statistični urad navedel pred mednarodnim dnevom starejših, 1. oktobrom.