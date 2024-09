Nevladniki Genu energiji očitajo kršitev referendumske zakonodaje

Ljubljana, 25. septembra - V nevladni organizaciji Pravni center za varstvo človekovih pravic in okolja so na računsko sodišče podali predlog za uvedbo prekrškovnega postopka proti podjetju Gen energija. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, podjetju očitajo kršenje referendumske zakonodaje s skoraj 1,5 milijona evrov vredno "propagando" za projekt Jek 2.