Na dvodnevni konferenci v Ljubljani o spremembah in izzivih javne uprave

Ljubljana, 25. septembra - Ministrstvo za javno upravo je pripravilo dvodnevno konferenco JUTRI: Javna uprava - trendi, razvojne priložnosti, izzivi, ki se je danes v Ljubljani začela s pogovorom z ministrom Francem Propsom. Po njegovih besedah so se z dogodkom odzvali na številne spremembe in izzive, s katerimi se danes sooča javna uprava, so sporočili z ministrstva.