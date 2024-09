V Avstrijo tudi Anže Lanišek in Timi Zajc

Ljubljana, 25. septembra - Konec tedna je v avstrijskem Hinzenbachu na sporedu predzadnja tekma poletne velike nagrade v smučarskih skokih, prvič to poletje pa se bosta na mednarodni ravni pomerila najboljša slovenska skakalca, Anže Lanišek in Timi Zajc. Kot so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije, bo ob omenjeni dvojici nastopil še Žiga Jelar.