V javni obravnavi osnutek predloga novele zakona o katastru nepremičnin

Ljubljana, 25. septembra - Ministrstvo za naravne vire in prostor je v javno obravnavo posredovalo osnutek predloga novele zakona o katastru nepremičnin. Cilj predlaganih sprememb je po navedbah ministrstva izboljšanje učinkovitosti izvajanja zakona in s tem prostorskega načrtovanja. Pripombe in komentarje na osnutek zakonskega predloga lahko javnost da do 23. oktobra.