Odkrili temeljni kamen za center za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov

Ljubljana, 25. septembra - Na območju Gozdarskega inštituta Slovenije ob Večni poti v Ljubljani so danes odkrili temeljni kamen za izgradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov. Objekt bo okrepil javno raziskovalno infrastrukturo na področju odpornosti gozdnih ekosistemov na klimatske spremembe, njegova gradnja naj bi bila zaključena do konca leta 2025.