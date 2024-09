Država lani pobrala več davkov in socialnih prispevkov

Ljubljana, 29. septembra - Skupni prihodki od davkov in socialnih prispevkov so se lani tretje leto zapored povečali. V javne blagajne se jih je steklo skupaj 23,5 milijarde evrov, kar je devet odstotkov več kot leto prej. Med davki je bila rast najvišja pri obdavčitvi pravnih oseb, zahvaljujoč večji zaposlenosti so se opazno povečali tudi prilivi od dohodnine.