Začetniki evropskega skrajno desnega populizma s Kicklom dobili nov zagon

piše Maja Cerkovnik

Dunaj, 26. septembra - Avstrijski skrajno desni svobodnjaki (FPÖ), ki so jih ustanovili nekdanji nacisti, so že pred vzponom populizma v Evropi sooblikovali politiko v Avstriji. FPÖ je sodelovala v petih vladah, nazadnje do leta 2019, ko jo je zatresla afera Ibiza. Pod vodstvom Herberta Kickla se je pobrala in v nedeljo se ji obeta prva zmaga na parlamentarnih volitvah.