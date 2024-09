Z lutkovno predstavo Tisoč in ena pravljica v vikend neodvisnega lutkovnega gledališča

Ljubljana, 26. septembra - V ljubljanski Hiši otrok in umetnosti se danes ob 11. uri z lutkovno predstavo Tisoč in ena pravljica v izvedbi Lutkovne skupine Bobek in Lutkovnega gledališča Tri začne Vikend neodvisnega lutkovnega gledališča. Letošnja tretja izdaja festivala prinaša 13 lutkovnih predstav za otroke in odrasle v produkciji slovenskih nevladnih gledališč.