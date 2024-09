Osrednji motivator za menjavo delodajalca ostaja plača

Ljubljana, 25. septembra - Podjetja se pri iskanju in zadržanju kadrov soočajo s številnimi izzivi. Osrednji motivator za menjavo delodajalca pri domačih zaposlenih ostaja plača, pri privabljanju tujcev pa je to varnost. Pripraviti se je treba tudi na generacijo Z, ki je drugačna in se ji bo treba prilagoditi, je bilo mogoče slišati na današnjem dogodku Adecca Slovenije.