Dovoljenje za odstrel volkov na Jelovici in Pokljuki

Ljubljana/Kropa, 25. septembra - Lovska družina Kropa ima dovoljenje za odstrel po dveh volkov na Jelovici in Pokljuki, je danes na odzive dela javnosti na izvedbo lova minulo nedeljo odgovorilo ministrstvo za naravne vire in prostor. Dovoljenje je bilo izdano, ker so bili na območju volčjega tropa na Jelovici v treh zaporednih mesecih zabeleženi trije škodni dogodki.