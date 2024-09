Nagrada kritiško pero za življenjsko delo letos Andreju Medvedu

Ljubljana, 26. septembra - Nagrado kritiško pero 2024 za življenjsko delo, ki jo podeljuje Slovensko društvo likovnih kritikov za kritiko in kuratorstvo, je letos prejel Andrej Medved. Na nocojšnji prireditvi v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu so podelili še nagradi kritiško pero za likovno kritiko in kuratorstvo ter za mladega kritika oz. kritičarko.