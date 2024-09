Ljubljana, 25. septembra - Novinarska konferenca ob podaljšanju partnerstva med Nogometno zvezo Slovenije (NSZ) in Pivovarno Laško Union (PLU), na kateri bosta sodelovala predsednik NZS Radenko Mijatović in izvršna direktorica Pivovarna Laško Union Marta Bulhak, bo danes ob 11.30 v Pivnici Union na Celovški cesti 22, so sporočili z NZS.