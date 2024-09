Evropske borze uvodoma pod gladino

London/Pariz/Frankfurt, 25. septembra - Indeksi na evropskih borzah se na začetku današnjega trgovanja gibljejo pod gladino, potem ko so si vlagatelji po rekordih na Wall Streetu vzeli nekaj premora. So pa rast tudi danes zabeležili na Kitajskem, kjer so oblasti dan po napovedi vrste ukrepov za spodbujanje gospodarstva najavile novo znižanje obrestnih mer. Evro medtem pridobiva.