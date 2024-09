Nov projekt za izboljšanje sobivanja z velikimi zvermi

Ljubljana, 25. septembra - Zavod za gozdove Slovenije je s partnerji začel projekt LIFE Varna paša, s katerim želijo sistemsko pristopiti k razvoju novih rešitev za preprečevanje konfliktov med velikimi zvermi in človekom. Kot so poudarili, je ohranjanje velikih zveri nujno, a so dejstvo tudi njihovi napadi na pašne živali in drugo premoženje.