Kitajske borze navzgor, ostale v Aziji navzdol

Tokio/Šanghaj, 25. septembra - Delniški indeksi na borzah v Aziji so se danes večinoma znižali. Rast pa so tudi danes zabeležili na Kitajskem, kjer so oblasti dan po napovedi vrste ukrepov za spodbujanje gospodarstva najavile novo znižanje obrestnih mer, poroča francoska tiskovna agencija AFP.