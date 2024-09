Transportno-logistična podjetja iščejo priložnosti v Vietnamu

Hošiminh, 24. septembra - Delegacija slovenskih transportno-logističnih podjetij je v okviru obiska v Vietnamu danes na poslovnem forumu Slovenija-Vietnam v Hošiminhu vietnamskim izvoznikom v srednjo in vzhodno Evropo predstavila svoje storitve. Vietnamska podjetja so med drugim zanimale prednosti prevoza blaga prek Luke Koper in zelene logistične rešitve.