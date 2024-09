Bruselj odobril državno pomoč ribičem zaradi oviranega gospodarskega ribolova

Ljubljana, 24. septembra - Slovenska shema pomoči za izpad dohodka zaradi oviranega gospodarskega ribolova je združljiva z notranjim trgom, je odločila Evropska komisija. Upravičenci morajo vlogo za pomoč na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložiti do konca meseca, in sicer za posamezno ribiško plovilo za preteklo koledarsko leto.