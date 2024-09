New York, 24. septembra - Delniški indeksi na borzah v New Yorku so današnje trgovanje začeli z rastjo, pri čemer sta Dow Jones in S&P 500 dosegla nove rekordne vrednosti. Vlagatelje so pozdravili napovedane ukrepe Pekinga za spodbuditev kitajskega gospodarstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.