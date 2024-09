Vlada in sindikati v podpis izjave o stopnji usklajenosti plačnega zakona

Ljubljana, 25. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja bodo danes podpisali izjavo o stopnji usklajenosti predloga novega plačnega zakona, o katerem so se skoraj v celoti uskladili. Vlada naj bi zakonski predlog obravnavala v četrtek. Prav tako bodo danes podpisali dogovor o nadaljnjih korakih v pogajanjih o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij.