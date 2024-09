Lutke tudi letos privabile ustvarjalce iz več držav

Ljubljana, 25. septembra - V Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) so pripravili novo izdajo mednarodnega bienalnega festivala Lutke, s katerim so tudi letos v prestolnico privabili številne lutkarje iz različnih držav. Do sobote bodo na različnih prizoriščih po mestu uprizarjali svoja dela, ki segajo od klasičnih lutkarskih oblik do sodobne uporabe tega medija.