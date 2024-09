OZS z novim pozivom k omilitvi pravilnika o premeščanju bremen

Ljubljana, 24. septembra - Pravilnika o premeščanju bremen ni mogoče izvajati v praksi, so ponovili zbrani na današnji seji upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS). Če bi želeli zadostiti kriterijem pravilnika, bi morali zaposliti nove delavce, kar pa je ob pomanjkanju kadra skorajda misija nemogoče, so utemeljili in vnovič pozvali k njegovi omilitvi.