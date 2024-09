Na posvetu o ključnih izzivih pivovarske panoge

Ljubljana, 24. septembra - Na posvetu Kako je biti pivovar v Sloveniji v organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS so udeleženci govorili o razvoju in inovacijah v pivovarstvu ter o dvigu kulture pitja piva. Med izzivi so našteli napovedani dvig trošarin, vpeljavo trajnostne embalaže ter krepitev sodelovanja z gostinskim in turističnim sektorjem.