Ameriški igralec Michael Douglas praznuje 80 let

Los Angeles, 25. septembra - Ameriški filmski igralec Michael Douglas, ki velja za enega večjih filmskih zvezdnikov, danes praznuje 80 let. Poleg izjemnih kariernih dosežkov s filmi, kot so Kitajski sindrom, Ameriški predsednik in Prosti pad, Douglas ostaja neomajen aktivist in filantrop, ki se zavzema za mir in blaginjo, demokracijo in podporo umetnosti.