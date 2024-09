Na Kostanjevici bodo uradno odprli dneve kulturne dediščine

Nova Gorica, 25. septembra - V frančiškanskem samostanu na Kostanjevici nad Novo Gorico bodo popoldne uradno odprli letošnje Dneve evropske kulturne dediščine (DEKD). Skupna akcija evropskih držav pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije že vrsto let opozarja na pomen dediščine in njeno ohranjanje za prihodnje rodove. Otvoritveni dan bo v znamenju celodnevnega dogajanja.